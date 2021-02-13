Лунный календарь: гороскоп на 13 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

13 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб астрологи связывают с ослабленной концентрацией внимания. Зато это время подходит для работы творческой, деятельности, где нет смысла ограничивать свое воображение. Мечтайте и фантазируйте!

Можно активно отдыхать, отправляться в небольшие путешествия.  

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Второй лунный день хорош для цикла физических упражнений или лечебного голодания. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку, что способствует быстрому продвижению.

Не стоит демонстрировать скупость. 

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