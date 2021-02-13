Лунный календарь: гороскоп на 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
13 февраля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб подходит для романтических свиданий и признаний в любви. Вы ощущаете вдохновение и прилив сил, однако заниматься кропотливой работой нет никакого желания, да и концентрация внимания ослаблена.
Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.