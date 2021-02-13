Лунный календарь: гороскоп на 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб подходит для романтических свиданий и признаний в любви. Вы ощущаете вдохновение и прилив сил, однако заниматься кропотливой работой нет никакого желания, да и концентрация внимания ослаблена.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.

Четвертый лунный день подходит для проведения переговоров, вы сможете проявить свои лучшие качества дипломата. Активные контакты могут позитивно повлиять на ваш бизнес или личное дело. Берегитесь необоснованного риска.