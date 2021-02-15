Лунный календарь: гороскоп на 15 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

15 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 15 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб подходит для романтических свиданий и признаний в любви. Вы ощущаете вдохновение и прилив сил, однако заниматься кропотливой работой нет никакого желания, да и концентрация внимания ослаблена.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.  

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Четвертый лунный день подходит для проведения переговоров, вы сможете проявить свои лучшие качества дипломата. Активные контакты могут позитивно повлиять на ваш бизнес или личное дело. Берегитесь необоснованного риска. 

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