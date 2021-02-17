Лунный календарь: гороскоп на 17 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
17 февраля 2021 00:30
Лунный гороскоп на 17 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца связан со стабильностью и планированием. Риск не поможет вам достичь успеха, однако если вы проявите усердие и настойчивость, то совсем скоро можете пожинать плоды работы.
Хорошо продвигаются дела с недвижимостью, проблемой может стать склонность к лени.