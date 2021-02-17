Лунный календарь: гороскоп на 17 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

17 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца связан со стабильностью и планированием. Риск не поможет вам достичь успеха, однако если вы проявите усердие и настойчивость, то совсем скоро можете пожинать плоды работы. 

Хорошо продвигаются дела с недвижимостью, проблемой может стать склонность к лени.  

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Седьмой лунный день принесет вам только хорошие новости, если сможете организоваться на работе и не отвлекаться. Период является плодотворным для любой деловой активности. Вам могут оказать неожиданную, но своевременную поддержку родственники. 

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