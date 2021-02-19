Лунный календарь: гороскоп на 19 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

19 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца продолжает предоставлять возможности заработать, выбирая хорошо известные и безопасные пути развития бизнеса. Именно традиционные методы помогут вам достичь финансовой стабильности.

Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

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Девятый лунный день считается критическим. Астрологи советуют быть готовыми к тому, что придется бороться с обольщениями, противостоять обману и брать под контроль собственные иллюзии. Держите при себе мысли, если они негативные.  

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