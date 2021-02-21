Лунный календарь: гороскоп на 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
21 февраля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов не подходит для дел, которые требуют внимательности и концентрации. Зато вы сможете себя отлично проявить, выполняя задания на сообразительность. Креативное мышление работает хорошо!
Рекомендуется заняться сделками с ценными бумагами, можно посвятить время самообучению.