Лунный календарь: гороскоп на 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

21 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов не подходит для дел, которые требуют внимательности и концентрации. Зато вы сможете себя отлично проявить, выполняя задания на сообразительность. Креативное мышление работает хорошо!

Рекомендуется заняться сделками с ценными бумагами, можно посвятить время самообучению. 

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Одиннадцатый лунный день один из самых позитивных и благоприятных, отмечают астрологи. Воспользуйтесь возможностью и начните проект, который давно вынашиваете. Энергия этого дня поможет вам справиться со всеми проблемами.

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