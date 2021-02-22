Лунный календарь: гороскоп на 22 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

22 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака  не подходит для серьезных дел, предупреждают астрологи. Из-за повышенной эмоциональности и впечатлительности вы можете сделать неправильные выводы и совершить ошибку.

Можно заниматься домашними делами, создавать вокруг себя благоприятное пространство. 

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Двенадцатый лунный день проверит, насколько вы преуспеваете в деловой деятельности. Наступает время активных предприятий, нельзя просто сидеть на диване. Хороший момент, чтобы планировать, превращать заветные мечты в реальные намерениях. 

Энергетика дня располагает делать добро ближним. 

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