Лунный календарь: гороскоп на 22 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
22 февраля 2021 00:30
Лунный гороскоп на 22 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака не подходит для серьезных дел, предупреждают астрологи. Из-за повышенной эмоциональности и впечатлительности вы можете сделать неправильные выводы и совершить ошибку.
Можно заниматься домашними делами, создавать вокруг себя благоприятное пространство.
Энергетика дня располагает делать добро ближним.