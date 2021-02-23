Лунный календарь: гороскоп на 23 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

23 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака подходит для медленных и основательных дел. Если будете торопиться, то можете наделать ошибок. Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться максимально выгодно для вас.

Не стоит сегодня давать деньги в долг, их возвращения придется ждать долго.  

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Продолжается двенадцатый лунный день, он не особенно благоприятным для любовных и других межличностных отношений. Повышается вероятность конфликтов, особенно в офисе с коллегами. Можно заниматься благотворительностью, если есть желание. 

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