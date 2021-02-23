Лунный календарь: гороскоп на 23 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
23 февраля 2021 00:30
Лунный гороскоп на 23 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака подходит для медленных и основательных дел. Если будете торопиться, то можете наделать ошибок. Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться максимально выгодно для вас.
Не стоит сегодня давать деньги в долг, их возвращения придется ждать долго.