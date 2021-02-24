Лунный календарь: гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
24 февраля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака не подходит для кредитования или дачи денег взаймы. Все финансовые операции могут принести проблемы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать возврата средств.
Для развития духовных сил полезен аутотренинг, медитационные практики и развитие экстрасенсорной чувствительности.