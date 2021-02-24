Лунный календарь: гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

24 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака не подходит для кредитования или дачи денег взаймы. Все финансовые операции могут принести проблемы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать возврата средств.  

Для развития духовных сил полезен аутотренинг, медитационные практики и развитие экстрасенсорной чувствительности. 

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Двенадцатый лунный день принесет гармонию и душевное равновесие, воспользуйтесь возможностью побыть наедине с собой, чтобы узнать больше о себе, своих мыслях и желаниях.

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