Лунный календарь: гороскоп на 25 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

25 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива.

В эти дни вы можете ощутить тягу к риску и авантюрам, однако с деньгами проявляйте осторожность! 

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Четырнадцатый лунный день считается благоприятным для новых начинаний. Можете смело продвигать предложения, рассказывать о своих идеях начальству. Ваши мысли будут оценены по достоинству, многие из них вы сможете реализовать самостоятельно. 

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