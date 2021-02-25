Лунный календарь: гороскоп на 25 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
25 февраля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 25 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива.
В эти дни вы можете ощутить тягу к риску и авантюрам, однако с деньгами проявляйте осторожность!