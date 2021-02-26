Лунный календарь: гороскоп на 27 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

26 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 27 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы астрологи считают самым подходящим для кропотливой работы. Сегодня можно заниматься серьезными делами, за них вы сразу получите материальное вознаграждение, к слову, достойное.

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. 

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Наступает шестнадцатый лунный день, астрологи называют его довольно гармоничным. В это время легко поддерживать баланс сил, однако из-за полнолуния некоторые могут ощутить избыток энергии.

Ни в коем случае не используйте ее для агрессии, лучше займитесь спортом. 

Велика вероятность конфликтов с близкими.  

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