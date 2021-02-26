Лунный календарь: гороскоп на 27 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

Период лунной Девы астрологи считают самым подходящим для кропотливой работы. Сегодня можно заниматься серьезными делами, за них вы сразу получите материальное вознаграждение, к слову, достойное.

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.

Наступает шестнадцатый лунный день, астрологи называют его довольно гармоничным. В это время легко поддерживать баланс сил, однако из-за полнолуния некоторые могут ощутить избыток энергии.

Ни в коем случае не используйте ее для агрессии, лучше займитесь спортом.

Велика вероятность конфликтов с близкими.