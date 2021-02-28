Лунный календарь: гороскоп на 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

28 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы астрологи называют благоприятным для работы, требующей кропотливого подхода и внимательности. Финансовая деятельность в этот день принесет быструю прибыль и достойное вознаграждение.

Хорошо продвигается посредническая торговая деятельность, можно осуществлять операции с недвижимостью.  

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Наступает семнадцатый лунный день, его следует считать возможностью раскрыться и ощутить внутреннюю свободу. Считается, что в эти сутки можно раскрепоститься, признаться в чем-то, оставить позади секреты. Все будет хорошо, если вы найдете баланс в своей жизни. 

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