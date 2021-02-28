Лунный календарь: гороскоп на 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
28 февраля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.
лунной Девы астрологи называют благоприятным для работы, требующей кропотливого подхода и внимательности. Финансовая деятельность в этот день принесет быструю прибыль и достойное вознаграждение.
Хорошо продвигается посредническая торговая деятельность, можно осуществлять операции с недвижимостью.