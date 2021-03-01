Лунный календарь: гороскоп на 1 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

1 марта 2021 09:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для релакса после череды дел, которыми вы занимались во время лунной Девы. Приятное времяпровождение может быть и полезным, если вы пригласите интересных собеседников.

В сфере делового сотрудничества все продвигается гладко у тех, кто не забывает о взаимном уважении.  

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Наступает восемнадцатый лунный день, его астрологи называют неблагоприятным. Могут возникать неожиданные проблемы,  о которых вы уже и думать забыли. Для их решения потребуется потратить много энергии и сил. В общении проявляйте сдержанность. 

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