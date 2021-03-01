Лунный календарь: гороскоп на 1 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для релакса после череды дел, которыми вы занимались во время лунной Девы. Приятное времяпровождение может быть и полезным, если вы пригласите интересных собеседников.

В сфере делового сотрудничества все продвигается гладко у тех, кто не забывает о взаимном уважении.

Наступает восемнадцатый лунный день, его астрологи называют неблагоприятным. Могут возникать неожиданные проблемы, о которых вы уже и думать забыли. Для их решения потребуется потратить много энергии и сил. В общении проявляйте сдержанность.