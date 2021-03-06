Лунный календарь: гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца считается идеальным для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и правом. Вы можете подавать заявки на регистрацию или заполнять любого рода документы и бумаги.

Астрологи призывают вас отправляться в путешествия, если выпадет шанс, они тоже будут удачными!

Наступает двадцать третий лунный день, звезды утверждают, что период довольно противоречивый. Вы можете стать жертвой более сильной личности. Однако вести себя нужно твердо, тогда и неприятности обойдут вас стороной.

Ревность противопоказана.