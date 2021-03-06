Лунный календарь: гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
6 марта 2021 00:10
Лунный гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца считается идеальным для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и правом. Вы можете подавать заявки на регистрацию или заполнять любого рода документы и бумаги.
Астрологи призывают вас отправляться в путешествия, если выпадет шанс, они тоже будут удачными!
Ревность противопоказана.