Лунный календарь: гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

6 марта 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца считается идеальным для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и правом. Вы можете подавать заявки на регистрацию или заполнять любого рода документы и бумаги.

Астрологи призывают вас отправляться в путешествия, если выпадет шанс, они тоже будут удачными! 

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Наступает двадцать третий лунный день, звезды утверждают, что период довольно противоречивый. Вы можете стать жертвой более сильной личности. Однако вести себя нужно твердо, тогда и неприятности обойдут вас стороной.

Ревность противопоказана. 

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