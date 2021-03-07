Лунный календарь: гороскоп на 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
7 марта 2021 00:30
Лунный гороскоп на 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога является удачным временем для коммуникации с людьми, которые могут в будущем выступать спонсорами, покровителями или помощниками. К сожалению, с финансами не все гладко, возможны убытки.
Решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.