Лунный календарь: гороскоп на 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

7 марта 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является удачным временем для коммуникации с людьми, которые могут в будущем выступать спонсорами, покровителями или помощниками. К сожалению, с финансами не все гладко, возможны убытки. 

Решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. 

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Наступает двадцать четвертый лунный день, он относительно нейтральный и пассивный. Постарайтесь построить отношения с другими людьми на основе компромиссов. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела.

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