Лунный календарь: гороскоп на 8 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
8 марта 2021 00:20
Лунный гороскоп на 8 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с начальством или авторитетами. В денежных вопросах не все гладко, есть вероятность, что вы не сможете получить прибыль за свое дело сразу.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.