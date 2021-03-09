Лунный календарь: гороскоп на 9 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея считается не самым удачным временем для общения с начальством или авторитетами. В денежных вопросах не все гладко, есть вероятность, что вы не сможете получить прибыль за свое дело сразу.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Наступает двадцать пятый лунный день, он удачен для торговли, судебных дел, можно смело отправляться в командировку или затевать переезд. Посвятите время неспешным делам, отдохните. Очень полезно подумать о духовных вещах.