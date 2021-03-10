Лунный календарь: гороскоп на 10 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

10 марта 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 10 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея подходит для самообразования, поиска информации, анализа полученых сведений и знаний. Не бойтесь внедрять в вашу жизнь что-то новое, хорошо продвигается общественная деятельность.

Звезды советуют воздержаться от обращения к руководству по любым вопросам, разговор не будет конструктивным.  

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Наступает двадцать седьмой лунный день, он считается не самым подходящим для любого рода работы. Лучше займитесь делами, которые по каким-то причинам были заброшены раньше. Судьба даст вам возможность взглянуть на них под другим углом. 

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