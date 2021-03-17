Лунный календарь: гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца принесет существенные денежные поступления тем, кто будет работать настойчиво и усердно. Вознаграждение будет завесеть от приложенных усилий, а рискованные предприятия звезды выбирать не советуют.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью и другими имущественными вопросами.

Наступает пятый лунный день, неприятностями он может обернуться для людей, которые пренебрегли своими финансовыми или долговыми обязательствами. Не сомневайтесь в себе, будьте решительнее, тогда ваши планы удастся реализовать.

Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.