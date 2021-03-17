Лунный календарь: гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

17 марта 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца принесет существенные денежные поступления тем, кто будет работать настойчиво и усердно. Вознаграждение будет завесеть от приложенных усилий, а рискованные предприятия звезды выбирать не советуют.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью и другими имущественными вопросами. 

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Наступает пятый лунный день, неприятностями он может обернуться для людей, которые пренебрегли своими финансовыми или долговыми обязательствами. Не сомневайтесь в себе, будьте решительнее, тогда ваши планы удастся реализовать.

Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.

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