Лунный календарь: гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
17 марта 2021 00:20
Лунный гороскоп на 17 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца принесет существенные денежные поступления тем, кто будет работать настойчиво и усердно. Вознаграждение будет завесеть от приложенных усилий, а рискованные предприятия звезды выбирать не советуют.
Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью и другими имущественными вопросами.
Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище.