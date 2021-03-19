Лунный календарь: гороскоп на 19 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

19 марта 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов может стать благоприятным для людей, которые занимаются быстрыми и энергичными делами. Монотонная работа, наоборот, будет приносить мало удовлетворения или удовольствия.

Хорошо продвигаются финансовые операции, можно вкладывать деньги в ценные бумаги.

Если выполняете кропотливую работу, будьте особенно внимательны. 

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Наступает седьмой лунный день, если вы будете демонстрировать высокую организованность, то сможете все задания выполнить хорошо.  Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей — близких родственников.

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