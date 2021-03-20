Лунный календарь: гороскоп на 20 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
20 марта 2021 00:10
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 20 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
Период лунных Близнецов
создан для энергичных и быстрых предприятий, которые можно завершить до конца суток. Проблемы могут возникать в процессе выполнения дел, требующих внимательности и полной концентрации.
Финансовые операции проходят хорошо, благоприятное время для сбора и анализа информации.
Вам будет сложно сосредоточиться на чем-то одном, поэтому долгоидущие планы желательно отложить.
Наступает восьмой лунный день, он будет довольно сложным для общения с партнерами или сослуживцами. Проблемы могут создать старые дела, которые вы оставили в подвешенном состоянии. День будет удачным для путешествий и поездок.