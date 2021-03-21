Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 08.03.2021)

21 марта 2021 12:36 Александр Кива
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 08.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск
пресс-служба

8 марта на СТБ вышел 1 выпуск шоу Супермама 3 сезон. 1 выпуск шоу Супермама 3 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Супермама 3 сезон

а этой неделе за победу будут соревноваться мамы из Днепра. Каждая участница будет принимать соперниц у себя дома, показывать свою жизнь без прикрас, за что получит оценки в трех категориях: хозяйственность, самореализация и воспитание детей. Кто окажется лучшей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу СТБ Супермама сезон 3.

Знакомство с участницами

Новый сезон откроет четверка кардинально разных мам. Среди них:

  • душевная мама-тамада Виктория, которая за 20 лет провела около 850 свадеб. Для нее главное – дружеские и теплые отношения с близкими людьми, поэтому свою семью она считает образцовой;
  • звездная мама Ирина, которая активно строит карьеру певицы, участвует в конкурсах красоты и воспитывает дочь-подростка;
  • мама-ютьюберша Анна, которая снимает детский развлекательный контент вместе со своей семьей, поэтому ее дети растут на глазах миллионов подписчиков. Участница шоу Супермама 2021 выпуск 1 живет в большом доме, похожем на настоящий рай для детей;
  • мама на хайпе Влада, сын которой собирает тысячи лайков еще до рождения. Влада живет в инстаграме, даже ребенка она рожала в прямом эфире. Как ее соперницы отреагируют на такой образ жизни?

1 выпуск 3 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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