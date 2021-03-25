Лунный календарь: гороскоп на 25 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

25 марта 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва опасен легкомысленностью и тягой к приключениям. Желательно в это время контролировать свои расходы. В коллективе сотрудничество будет плодотворным и очень интересным. 

Луна благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. 

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Продолжается двенадцатый лунный день, он не самый благоприятный для любовных и межличностных отношений. Из-за повышенной вероятности конфликтов желательно с родными избегать острых и сложных тем.

Можете делать подарки, заниматься благотворительностью. 

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