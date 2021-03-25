Лунный календарь: гороскоп на 25 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
25 марта 2021 00:20
Лунный гороскоп на 25 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва опасен легкомысленностью и тягой к приключениям. Желательно в это время контролировать свои расходы. В коллективе сотрудничество будет плодотворным и очень интересным.
Луна благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям.
Можете делать подарки, заниматься благотворительностью.