Лунный календарь: гороскоп на 26 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 26 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

Период лунной Девы подходит для любой кропотливой работы. При условии вдумчивого и основательного подхода вы сможете достигнуть небывалых высот или придумать какое-то новое, революционное решение.

Успешно продвигаются дела с недвижимостью, банковские операции, торговая деятельность.

Продолжается тринадцатый лунный день, астрологи связывают его с глубоким анализом своих целей и желаний. У вас есть возможность разобрать свое прошлое, извлечь уроки из ошибок и взять на вооружение те методы, которые сработали хорошо.

Проблем с авторитетом не будет.