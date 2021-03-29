Лунный календарь: гороскоп на 29 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

29 марта 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов является подходящим временем, чтобы отдохнуть после напряженной работы. Не стоит начинать глобальное дело, лучше сосредоточьтесь на ранее начатом или планируйте свои будущие свершения.

Деловое сотрудничество продвигается хорошо, однако наблюдаются сложности  при принятии решений.  

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Наступил шестнадцатый лунный день, он гармоничный, поможет вам быть в равновесии. Переизбыток сил, который вы можете почувствовать, желательно направить в творчество или спорт. Берегитесь необдуманных поступков, агрессии в действиях. 

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