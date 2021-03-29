Лунный календарь: гороскоп на 29 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
29 марта 2021 00:10
Лунный гороскоп на 29 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов является подходящим временем, чтобы отдохнуть после напряженной работы. Не стоит начинать глобальное дело, лучше сосредоточьтесь на ранее начатом или планируйте свои будущие свершения.
Деловое сотрудничество продвигается хорошо, однако наблюдаются сложности при принятии решений.