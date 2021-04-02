Лунный календарь: гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
2 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца уводит мыслительные процессы в область абстрактного мышления. Из-за этого вам с трудом могут удаваться задания, требующие логики и конкретики. Время подходит для планирования будущего.
В работе хорошо продвигаются дела, связанные с юриспруденцией, можно смело обращаться в регистрирующие органы, начинать что-то новое.
Пребывание в коллективе, увы, чревато конфликтами.