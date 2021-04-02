Лунный календарь: гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

2 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Читайте такжеГороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Стрельца уводит мыслительные процессы в область абстрактного мышления. Из-за этого вам с трудом могут удаваться задания, требующие логики и конкретики. Время подходит для планирования будущего. 

В работе хорошо продвигаются дела, связанные с юриспруденцией, можно смело обращаться в регистрирующие органы, начинать что-то новое.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Наступил двадцатый лунный день, он идеален для практик, нацеленных на очищение организма и тренировки силы духа. Желательно хотя бы несколько часов провести наедине с собой, подумать о своих целях и планах.

Пребывание в коллективе, увы, чревато конфликтами. 

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: апрель будет опасным для некоторых знаков Зодиака
Гороскоп на 2 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

2 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 главных убийцы лишнего веса
Тренды

4 главных убийцы лишнего веса

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK