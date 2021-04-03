Лунный календарь: гороскоп на 3 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
3 апреля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 3 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога может принести проблемы в денежных вопросах. Если ожидаете прибыль, будьте готовы к тому, что она задержится, у предприятий и предпринимателей есть риск непредвиденных убытков.
К государственным структурам лучше не обращаться, хорошо продвигаются вопросы с недвижимостью.