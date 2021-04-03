Лунный календарь: гороскоп на 3 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

3 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 3 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога может принести проблемы в денежных вопросах. Если ожидаете прибыль, будьте готовы к тому, что она задержится, у предприятий и предпринимателей есть риск непредвиденных убытков.

К государственным структурам лучше не обращаться, хорошо продвигаются вопросы с недвижимостью.  

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Наступил двадцать первый лунный день, астрологи советуют посвятить его творческой или физической активности. Полезно работать в коллективе и пользоваться советами друзей. Не отказывайтесь от поездок и путешествий, они пройдут хорошо, помогут расслабиться. Благоприятно на здоровье повлияют водные процедуры. 

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