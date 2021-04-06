Лунный календарь: гороскоп на 6 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

Период лунного Водолея не подходит для сделок с руководством и обращения в государственные органы. Лучше займитесь самообразованием, поучаствуйте в мероприятиях интеллектуального характера (хотя бы в режиме онлайн).

Деятельность, нацеленная на получение новых знаний, будет оптимальным выбором для вечера вторника.

Наступил двадцать четвертый лунный день, относительно нейтральный и пассивный. Если нужно выстроить хорошие отношения с окружающими людьми, то не прибегайте к давлению, шантажу и грубой силе.

К цели вас приведут компромиссы и умение договариваться.