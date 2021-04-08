Лунный календарь: гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
8 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб может осложнить работу, требующую максимальной интеллектуальной концентрации. Все дело в том, что наши мыслительные способности будут несколько ослаблены. Лучше займитесь планированием, помечтайте!
Благоприятным день является для занятий спортом и активного отдыха.