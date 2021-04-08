Лунный календарь: гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

8 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб может осложнить работу, требующую максимальной интеллектуальной концентрации. Все дело в том, что наши мыслительные способности будут несколько ослаблены. Лучше займитесь планированием, помечтайте!

Благоприятным день является для занятий спортом и активного отдыха.  

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Наступил двадцать шестой лунный день, звезды советуют воздержаться от важных дел и финансовой активности. День можно назвать критическим и очень сложным. Лучше не расстрачивать силы, экономить их и избегать пустых разговоров с людьми.

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