Лунный календарь: гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
13 апреля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца принесет вам материальную стабильность и устойчивость, время считается благоприятным для проведения разноплановых финансовых операций, вложения принесут доход.
Хорошо продвигаются дела с недвижимостью.
Проблемой может стать инерционность и лень, желание отложить дело на потом.
Очень важно не нагнетать атмосферу, не портить никому настроение, сдерживаться от негативных эмоций.