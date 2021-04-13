Лунный календарь: гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

13 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца принесет вам материальную стабильность и устойчивость, время считается благоприятным для проведения разноплановых финансовых операций, вложения принесут доход.

Хорошо продвигаются дела с недвижимостью.

Проблемой может стать инерционность и лень, желание отложить дело на потом.  

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Наступил третий лунный день, он связан с борьбой, агрессией и напором со стороны недоброжелателей. Возрастает вероятность конфликта даже между близкими людьми.

Очень важно не нагнетать атмосферу, не портить никому настроение, сдерживаться от негативных эмоций.

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