Лунный календарь: гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 13 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца принесет вам материальную стабильность и устойчивость, время считается благоприятным для проведения разноплановых финансовых операций, вложения принесут доход.

Хорошо продвигаются дела с недвижимостью.

Проблемой может стать инерционность и лень, желание отложить дело на потом.

Наступил третий лунный день, он связан с борьбой, агрессией и напором со стороны недоброжелателей. Возрастает вероятность конфликта даже между близкими людьми.

Очень важно не нагнетать атмосферу, не портить никому настроение, сдерживаться от негативных эмоций.