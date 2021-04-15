Лунный календарь: гороскоп на 15 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
15 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 15 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов поможет вам быстро завершить текущие дела и заняться чем-то новым. Хорошо продвигаются дела, требующие быстрого принятия решений. Вы можете доверять себя и своей интуиции сегодня.
Астрологи считают, что благоприятными будут сделки, связанные с финансами.