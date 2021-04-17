Лунный календарь: гороскоп на 17 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

17 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для финансовых операций, защиты дипломов, сбора и анализа информации и других интеллектуальных дел. Старайтесь концентрироваться на выбранном проекте в полной мере и не отвлекаться. 

Проблемы может создать ваше желание постоянно переключаться на что-то новое.  

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Наступил седьмой лунный день, если вы продемонстрируете высокий уровень ответственности, то сможете многого достичь. Внимательными звезды призывают вас быть со своими словами. Период считается плодотворным для деловой активности, коллеги поддержат ваши идеи, даже если это станет сюрпризом.

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