Лунный календарь: гороскоп на 20 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

20 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 20 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва подходит для энергичных и действенных начинаний, например, организации мероприятий. Повышается тяга к общению и развлечениям, однако не забывайте, что следует выполнять карантинные ограничения. 

Проблемой может стать склонность к авантюрам, поэтому обязательно проверяйте людей, с которыми хотите затеять какое-то предприятие. 

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Наступил десятый лунный день, астрологи называют его благоприятным для творчества и духовных поисков. Все дела (как новые, так и текущие) продвигаются хорошо. Неприятные события, которые могут произойти в этот день, не оставят последствий.

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