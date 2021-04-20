Лунный календарь: гороскоп на 20 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
20 апреля 2021 00:30
Лунный гороскоп на 20 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва подходит для энергичных и действенных начинаний, например, организации мероприятий. Повышается тяга к общению и развлечениям, однако не забывайте, что следует выполнять карантинные ограничения.
Проблемой может стать склонность к авантюрам, поэтому обязательно проверяйте людей, с которыми хотите затеять какое-то предприятие.