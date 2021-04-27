Лунный календарь: гороскоп на 27 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 27 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона создан для принятия важных решений, способных изменить вашу жизнь к лучшему. Если вы хотите избавиться от токсичных отношений или занятий, которые больше не по душе, сделайте то во вторник!

Работа продвигается хорошо и быстро, вы концентрируетесь на сути и не отвлекаетесь.

Продолжается шестнадцатый лунный день, он считается довольно гармоничным, поможет вам найти свой собственный баланс и удержать равновесие. Если ощущаете переизбыток сил, займитесь спортом или любой другой физической активностью.

Агрессию проявлять нельзя.