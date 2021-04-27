Лунный календарь: гороскоп на 27 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

27 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 27 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона создан для принятия важных решений, способных изменить вашу жизнь к лучшему. Если вы хотите избавиться от токсичных отношений или занятий, которые больше не по душе, сделайте то во вторник!

Работа продвигается хорошо и быстро, вы концентрируетесь на сути и не отвлекаетесь.  

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Продолжается шестнадцатый лунный день, он считается довольно гармоничным, поможет вам найти свой собственный баланс и удержать равновесие. Если ощущаете переизбыток сил, займитесь спортом или любой другой физической активностью.

Агрессию проявлять нельзя. 

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