Лунный календарь: гороскоп на 28 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

28 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона астрологи называют временем ответственных решений. Способность концентрироваться на сути проблемы, отсекая все лишнее, позволит вам без проблем проанализировать любую информацию и сделать выводы.

Можете браться за новые проекты и возлагать на себя новые обязательства, они окажутся посильными.  

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Наступил семнадцатый лунный день, он принесет вам радость от обретения внутренней свободы, возможностей и перспектив. Неплохое время, чтобы заключить брак, рекомендуем общением с близкими и второй половинкой.

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