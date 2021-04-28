Лунный календарь: гороскоп на 28 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
28 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 28 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона астрологи называют временем ответственных решений. Способность концентрироваться на сути проблемы, отсекая все лишнее, позволит вам без проблем проанализировать любую информацию и сделать выводы.
Можете браться за новые проекты и возлагать на себя новые обязательства, они окажутся посильными.