Лунный календарь: гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
30 апреля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца уводит мыслительные процессы человека в область абстрактного мышления, поэтому трудности могут возникнуть в ходе решения повседневных задач, если нужно применить земную логику.
Несмотря на это, период считается крайне благоприятным для решения бюрократических проблем и бумажной волокиты.