Лунный календарь: гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

30 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца уводит мыслительные процессы человека в область абстрактного мышления, поэтому трудности могут возникнуть в ходе решения повседневных задач, если нужно применить земную логику.

Несмотря на это, период считается крайне благоприятным для решения бюрократических проблем и бумажной волокиты.  

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Наступил девятнадцатый лунный день, астрологи называют его критическим. Если есть возможность, останьтесь дома, в людных местах вас может подстерегать опасность. Желательно посвятить время очищению разума, избавлению от иллюзий.

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