Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца астрологи связывают с финансовой стабильностью, настойчивостью и усердием. Время является благоприятным для разноплановых финансовых операций, например, вложения в ценные бумаги.

В этот период времени отмечается усиление мыслительных способностей, но проблемой может стать склонность к лени.

Наступил тридцатый лунный день, его советуем посвятить подведению итогов лунного месяца и завершению текущих дел. Любые начинания и новые проекты желательно перенести на более благоприятный период. Можно общаться с близкими родственниками и друзьями.

Напомним,