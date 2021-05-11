Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

11 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца астрологи связывают с финансовой стабильностью, настойчивостью и усердием. Время является благоприятным для разноплановых финансовых операций, например, вложения в ценные бумаги.

В этот период времени отмечается усиление мыслительных способностей, но проблемой может стать склонность к лени.  

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Наступил тридцатый лунный день, его советуем посвятить подведению итогов лунного месяца и завершению текущих дел. Любые начинания и новые проекты желательно перенести на более благоприятный период. Можно общаться с близкими родственниками и друзьями. 

Напомним,

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