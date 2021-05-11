Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
11 мая 2021 00:20
Лунный гороскоп на 11 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца астрологи связывают с финансовой стабильностью, настойчивостью и усердием. Время является благоприятным для разноплановых финансовых операций, например, вложения в ценные бумаги.
В этот период времени отмечается усиление мыслительных способностей, но проблемой может стать склонность к лени.
Напомним,