Лунный гороскоп на 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

16 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака астрологи называют временем стабильности и отлаженной, даже монотонной работы. Хорошо продвигаются дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией, можно инициировать судебный процесс.

Не советуем в этот день одалживать деньги, внимательно относитесь к близким людям, чтобы не испортить с ними отношения. 

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Наступил шестой лунный день, он считается одним из самых благоприятных в цикле. Некоторые люди в этот день ощущают обострение интуиции, у других просыпается дар предвидения. Любая научная или общественная деятельность идет активно. 

Напомним,

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