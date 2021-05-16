Лунный гороскоп на 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
16 мая 2021 00:20
Лунный гороскоп на 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака астрологи называют временем стабильности и отлаженной, даже монотонной работы. Хорошо продвигаются дела, связанные с антиквариатом и юриспруденцией, можно инициировать судебный процесс.
Не советуем в этот день одалживать деньги, внимательно относитесь к близким людям, чтобы не испортить с ними отношения.
Напомним,