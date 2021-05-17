Лунный гороскоп на 17 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака подойдет для аутотренингов, медитативных практик и любой другой деятельности, направленной на познание себя и тренировку силы духа.

Ваша экстрасенсорная чувствительность повысится.

К близким людям относитесь максимально тактично и внимательно.

Наступил седьмой лунный день, он подходит для деятельности, самоорганизованной лично вами. При ответственном подходе вы сможете добиться большого успеха в короткий срок.

Не бойтесь высказывать свои идеи, они получат поддержку со стороны друзей и близких.

Напомним,