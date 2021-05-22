Лунный гороскоп на 22 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
22 мая 2021 00:20
Лунный гороскоп на 22 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов подходит для восстановления после интенсивной работы. Астрологи не рекомендуют затевать новые дела, но если уже все спланировали и начали, можете работать в ритме, который вам подходит.
Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании.
Напомним,