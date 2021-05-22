Лунный гороскоп на 22 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

22 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 22 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для восстановления после интенсивной работы. Астрологи не рекомендуют затевать новые дела, но если уже все спланировали и начали, можете работать в ритме, который вам подходит.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании. 

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Наступил одиннадцатый лунный день, специалисты советуют провести его активно, ведь сегодня Луна дает нам особенно позитивную и мощную энергию. С вашей стороны потребуется минимум усилий, чтобы быстро достигнуть цели. 

Напомним, 

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