Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

23 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов дает энергию для коллективного труда и построения планов на будущее. Можете активно общаться с коллегами  и даже предложить несколько идей начальству. Посвятите время налаживанию отношений с дорогими людьми. 

Незначительные неприятности возможны в быту.  

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Наступил двенадцатый лунный день, его желательно провести спокойно, контролируя эмоции и сохраняя доброжелательный настрой. Можете заняться делами, которые восстанавливают душевное равновесие и приносят удовольствие.

Время не подходит для серьезных денежных операций.

Напомним, 

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