Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
23 мая 2021 00:10
Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов дает энергию для коллективного труда и построения планов на будущее. Можете активно общаться с коллегами и даже предложить несколько идей начальству. Посвятите время налаживанию отношений с дорогими людьми.
Незначительные неприятности возможны в быту.
Время не подходит для серьезных денежных операций.
Напомним,