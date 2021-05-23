Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов дает энергию для коллективного труда и построения планов на будущее. Можете активно общаться с коллегами и даже предложить несколько идей начальству. Посвятите время налаживанию отношений с дорогими людьми.

Незначительные неприятности возможны в быту.

Наступил двенадцатый лунный день, его желательно провести спокойно, контролируя эмоции и сохраняя доброжелательный настрой. Можете заняться делами, которые восстанавливают душевное равновесие и приносят удовольствие.

Время не подходит для серьезных денежных операций.

Напомним,