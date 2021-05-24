Лунный гороскоп на 24 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
Смело беритесь за новые дела, расписывайте и планируйте будущее.
Наступил тринадцатый лунный день, его звезды рекомендуют посвятить самоанализу. У вас появится возможность разобраться в себе, проанализировать ошибки и вынести из них ценные жизненные уроки. На работе вы сможете без труда поднять авторитет и доказать, что занимаете свое место не зря.
Ожидается всплеск творческой энергии.
Напомним,