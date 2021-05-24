Лунный гороскоп на 24 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

24 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 24 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подойдет для принятия самых ответственных решений. Вы без труда концентрируетесь на сути проблемы, однако высокий уровень самокритичности может мешать работать оперативно. 

Смело беритесь за новые дела, расписывайте и планируйте будущее.  

Наступил тринадцатый лунный день, его звезды рекомендуют посвятить самоанализу. У вас появится возможность разобраться в себе, проанализировать ошибки и вынести из них ценные жизненные уроки. На работе вы сможете без труда поднять авторитет и доказать, что занимаете свое место не зря. 

Ожидается всплеск творческой энергии.

Напомним, 

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