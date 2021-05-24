Полное лунное затмение 26 мая: особенности, как провести

24 мая 2021 12:30 Алла Лысак
Полное лунное затмение 26 мая: особенности, как провести
Полное лунное затмение 26 мая: особенности, как его провести
pixabay.com

Полную фазу затмения Луны 26 мая можно будет увидеть невооруженным глазом даже при дневном освещении.

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Затмение Луны начнется в 14:14 по киевскому времени, однако увидеть его можно будет даже в дневное время, если задаться такой целью. 

Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. Полная фаза и частичное затмение до и после полной фазы видны невооруженным глазом,
 — отмечают ученые.

Даже если вы не хотите наблюдать затмение, скорректировать свои планы на день в связи с этим астрономическим событием астрологи вам все-таки советуют. Дело в том, что затмение пройдет в знаке Зодиака Стрелец, это означает, что наступает максимально благоприятное время для приобретения новых знаний и обучения.

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Это момент, когда на себя можно посмотреть со стороны, но максимально объективно. Ввести в жизнь новые привычки, избавиться от ненужного, стать лучшей версией себя.
Астрологи напоминают, что очень важно в период лунного затмения думать о позитивных вещах, избегать ссор и конфликтов, общаться с людьми, которым вы доверяете, чтобы зарядить свою жизнь положительной энергией.

Напомним, 

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