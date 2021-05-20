Глоба назвал знаки Зодиака, которые получат большие деньги в конце мая
Приготовьтесь к белой финансовой полосе!
Это случится уже в ближайшие две недели!
Близнецы, вы зря потеряли надежду заработать, пусть начало месяца не принесло вам деньги, зато сейчас вы сможете выгодно провернуть не одну, а даже несколько сделок!
Рак, вам сделают выгодное предложение!
Глоба предупреждает, что для достижения высокого уровня заработка вы должны распоряжаться своими финансами сами, ни в коем случае не перепоручать это дело кому-то другому.
Напомним,