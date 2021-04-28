Гороскоп Павла Глобы: апрель перед своим завершением принесет проблемы 5 знакам Зодиака

28 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Гороскоп Павла Глобы: апрель перед своим завершением принесет проблемы 5 знакам Зодиака
Гороскоп Павла Глобы: апрель перед своим завершением принесет проблемы 5 знакам Зодиака
pixabay.com

В период с 27 апреля некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с проблемами.

Близнецы

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Вам до конца месяца желательно не провоцировать людей на конфликты и пристально следить за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, не откладывайте визит к врачу в долгий ящик и не забывайте о профилактике. 

Лев

Дорогой Лев, в конце апреля вы должны быть особенно внимательным за рулем и в обращении с электрическими приборами.

В личных отношениях проблемой может стать желание партнера занять ведущую роль в ваших отношениях.

Весы

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Весы, вам Глоба прогнозирует сложное время из-за конфликтов. Просто переждите это время в укромном уголке, не стоит провоцировать близких людей, затевать сложные разговоры, вести себя вызывающе, иначе грандиозного скандала не избежать. 

Скорпион

Если вы родились в созвездии Скорпиона, то вплоть до 2 мая должны любой ценой держать свои эмоции под контролем.

Если не сделаете этого, можете потерять благосклонность близкого человека. Порой нужно пойти на компромисс, чтобы сохранить отношения. 

Водолей

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Постарайтесь расслабиться, ведь окружающие будут делать все возможное, чтобы вывести вас из себя. Легкомысленное отношение к чужим причудам поможет вам пройти период без потерь. 

Напомним,

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