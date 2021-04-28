Гороскоп Павла Глобы: апрель перед своим завершением принесет проблемы 5 знакам Зодиака

В период с 27 апреля некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с проблемами.

Близнецы

Лев

Вам до конца месяца желательно не провоцировать людей на конфликты и пристально следить за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, не откладывайте визит к врачу в долгий ящик и не забывайте о профилактике.

Дорогой Лев, в конце апреля вы должны быть особенно внимательным за рулем и в обращении с электрическими приборами.

В личных отношениях проблемой может стать желание партнера занять ведущую роль в ваших отношениях.

Весы

Скорпион

Весы, вам Глоба прогнозирует сложное время из-за конфликтов. Просто переждите это время в укромном уголке, не стоит провоцировать близких людей, затевать сложные разговоры, вести себя вызывающе, иначе грандиозного скандала не избежать.

Если вы родились в созвездии Скорпиона, то вплоть до 2 мая должны любой ценой держать свои эмоции под контролем.

Если не сделаете этого, можете потерять благосклонность близкого человека. Порой нужно пойти на компромисс, чтобы сохранить отношения.

Водолей

Постарайтесь расслабиться, ведь окружающие будут делать все возможное, чтобы вывести вас из себя. Легкомысленное отношение к чужим причудам поможет вам пройти период без потерь.

Напомним,