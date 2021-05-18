Лунный гороскоп на 18 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва считается благоприятным для энергичных и быстрых начинаний, можно заниматься спортом или организовывать культурно-массовые мероприятия.

Астрологи предупреждают, что тяга к развлечениям растет, однако нужно контролировать свои желания.

Финансовые дела желательно перенести на другой день.

Наступил восьмой лунный день, он довольно сложный для общения с сослуживцами или партнерами. Старые дела, которые вы по каким-то причинам не завершили, могут возвращаться и занимать свободное время.

Можно отправляться в путешествия и поездки.

Напомним,