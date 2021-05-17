Гороскоп на 18 мая 2021 для всех знаков Зодиака

17 мая 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 18 мая 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 мая 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Узнайте свой гороскоп на 18 мая 2021 года!

Узнайте свой гороскоп на 18 мая 2021 году, вторник. 

Знак месяца —Телец.     

Гороскоп Овен. Легкий флирт, если он доставит вам мимолетную радость, допускается. 

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Гороскоп Телец. В тяжелые времена вам следует обращаться к целям, ради которых вы когда-то и затеяли глобальный проект. 

Гороскоп Близнецы. Не отказывайте себе в приятных мелочах, они поднимают настроение и боевой дух!

Гороскоп Рак. Иногда снимайте с себя маску, чтобы близкие не забывали, какой вы на самом деле чувствительный человек. 

Гороскоп Лев. Этот день благоприятный для масштабной покупки, даже если вы ранее ее не планировали. 

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Гороскоп Дева. Можете смело записывать свои желания в список, чтобы ни о чем не забыть. Фортуна будет на вашей стороне!

Гороскоп Весы. Жизнь будет сложной, если не прекратите себя накручивать и видеть проблемы на пустом месте. 

Гороскоп Скорпион. Возможно, скоро кто-нибудь из близких организует для вас желанную вечеринку-сюрприз, готовьтесь!

Гороскоп Стрелец. Не бойтесь рассказать о своих переживаниях близкому человеку, он не только выслушает, но и совет правильный даст. 

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Гороскоп Козерог. Если ощутите сонливость, значит, накануне перетрудились. Придется отдыхать и восстанавливаться. 

Гороскоп Водолей. Не исключено, что вы переживете стремительный, но очень яркий роман. 

Гороскоп Рыбы. Пришло время получать награды и финансовые поощрения за работу, которая была проделана хорошо. 

Напомним,

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