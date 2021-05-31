Лунный гороскоп на 31 мая 2021 года для знаков Зодиака

31 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 31 мая 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 31 мая 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея не подходит для обращения в государственные организации, с гораздо большей пользой можно поучаствовать в конференциях, собраниях, интеллектуальных круглых столах и просто пообщаться с единомышленниками. 

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности.  

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Наступил девятнадцатый лунный день, он идеальный для проведения различных практик, направленных на тренировку силы духа и очищение. День кармических воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Напомним, 

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