Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в июне исполнится мечта

3 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в июне исполнится мечта
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в июне исполнится мечта
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в июне исполнится заветное желание.

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Больше всего в первый месяц лета повезет Овнам, Тельцам, Ракам и Львам! 

Овны, вы будете успешны в любви, сможете перейти на новый уровень отношений, заключить брак или обратить, наконец, на себя внимание особенного человека.

Тельцам Глоба прогнозирует исполнение сразу нескольких очень важных желаний.

Чтобы не спугнуть удачу, которая намерена быть с вами весь месяц, не расслабляйтесь.

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Раки, не расстраивайтесь, если пройдет большая часть месяца, а об исполнении желания вы будете только «мечтать». Вам Глоба обещает подарок судьбы в конце месяца.

Львам в июне больше всего повезет в профессиональных вопросах. Проекты и предложения будут сыпаться на вас сплошным потоком.

Реагируйте, чтобы ничего не пропустить. 

Напомним, 

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