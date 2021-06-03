Ретроградный Меркурий в июне 2021: что можно и нельзя делать
Астролог Марина Скади составила прогноз на период Ретроградного Меркурия.
Ретроградное движение небесного тела по знаку Близнецы оказывает влияние на бизнес. Опасайтесь ошибочных расчетов, анализа, построенного на ложных данных, и неправильных решений. Все это поможет привести к срыву сделок.
Как правило, во время Ретроградного Меркурия на любое дело приходится тратить больше времени и сил.
Возникают сложности с поездками и путешествиями, редкий человек не сталкивается с трудностями, которые касаются документов.
Не стоит начинать новые дела в этот период, вам могут помешать мелкие недоразумения, опоздания, потери вещей, бумаг, выход из строя техники.В этот период лучше заняться делами, которые долго откладывались. Не бойтесь возвращаться к истокам, заглядывать за плечо и работать над ошибками.
В период Ретроградного Меркурия вы с легкостью можете вернуть утраченные отношения.
Напомним,