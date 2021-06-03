Ретроградный Меркурий в июне 2021: что можно и нельзя делать

3 июня 2021 11:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ретроградный Меркурий в июне 2021: что можно и нельзя делать
Ретроградный Меркурий в июне 2021: что можно и нельзя делать
pixabay.com

Астролог Марина Скади составила прогноз на период Ретроградного Меркурия.

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Период Ретроградного Меркурия продлится до 23 июня, как он повлияет на человека, расскажет астролог Марина Скади.

Ретроградное движение небесного тела по знаку Близнецы оказывает влияние на бизнес. Опасайтесь ошибочных расчетов, анализа, построенного на ложных данных, и неправильных решений. Все это поможет привести к срыву сделок.

Как правило, во время Ретроградного Меркурия на любое дело приходится тратить больше времени и сил.

Возникают сложности с поездками и путешествиями, редкий человек не сталкивается с трудностями, которые касаются документов.

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Не стоит начинать новые дела в этот период, вам могут помешать мелкие недоразумения, опоздания, потери вещей, бумаг, выход из строя техники.
В этот период лучше заняться делами, которые долго откладывались. Не бойтесь возвращаться к истокам, заглядывать за плечо и работать над ошибками.

В период Ретроградного Меркурия вы с легкостью можете вернуть утраченные отношения.

Напомним, 

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